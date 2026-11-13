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    Сын писательницы Юлии Мейзингер погиб при падении с высоты

    Юлии Мейзингер
    Фото: Юлии Мейзингер/Соцсети

    Сын писательницы и гипнотерапевта Юлии Мейзингер погиб при падении с большой высоты. Об этом женщина сообщила в Instagram*.

    Она записала видеообращение, в котором сквозь слезы рассказала об утрате.

    «Никогда и ничем я не смогу заполнить эту пустоту. Теперь мне приходится учиться жить заново», — поделилась писательница.

    По ее словам, молодой человек погиб 11 ноября, упав с высоты. Он не дожил 19 дней до своего дня рождения.

    «Покойся с миром, мое Солнышко. Ты навсегда останешься в моем сердце», — написала женщина в посте.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook, Instagram и Threads — на территории Российской Федерации запрещена.

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