Авария с микроавтобусом в которой погибли двое российских туристов, произошла по вине уснувшего за рулем водителя. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету La Prensa Austral.

По словам прокурора Фелипе Мансильи, выступавшего в суде, водитель сел за руль в неудовлетворительном физическом состоянии, с признаками сонливости, усталости и переутомления.

«Анхель Сильва на несколько мгновений потерял контроль над автомобилем, отклонился влево и выехал на полосу встречного движения», — отметил государственный обвинитель.

ДТП произошло 21 ноября, микроавтобус столкнулся с грузовиком. По данным чилийских властей, на которые ссылается ТАСС, в результате погибли 67-летние Марина и Андрей Цыпины, еще двое россиян-туристов, а также сопровождающий и водитель получили травмы.

Сидевшего за рулем микроавтобуса местного жителя поместили под домашний арест. Также предъявили обвинения водителю грузовика, поскольку в его крови обнаружили следы употребления наркотика.