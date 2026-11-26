Российские силовые структуры вычислили и задержали на Сахалине 42-летнего москвича. Он успел легализовать 85 миллионов рублей из наркомагазинов, сообщил источник ТАСС в главке МВД по Камчатке.

Следователи считают, что подозреваемый руководил крупной сетью наркошопов. Его отделения работали в нескольких регионах России, действовал москвич с подельниками — то есть, в составе преступной группы.

Подпольный наркобизнес мужчина организовал в 2021 году. Закрыли его только в 2026. Деньги за запрещенные вещества он брал криптовалютой. Предположительно, цифровые токены бизнесмен пропускал через специализированные сайты, смешивал их с легальными, а затем переводил в рубли.

Уже чистые деньги делец отправлял сотрудникам на их личные карты, как зарплаты. Всего за пять лет легализовать ему удалось 85 миллионов рублей.

Собеседник ТАСС рассказал, что в отношении подозреваемого власти возбудили уголовное дело о легализации преступных доходов. По этой статье ему грозит максимум семь лет лишения свободы.

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