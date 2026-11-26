Из-за неблагоприятных погодных условий в Башкирии временно запретили проезд грузовиков и пассажирских автобусов по трем региональным автодорогам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики в «Максе» .

Меры приняли ради безопасности водителей и пассажиров.

Проезд закрыли на отрезках трасс Уфа — Инзер — Белорецк (с 67-го по 204-й километр), Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 229-го по 275-й километр), а также Белорецк — Учалы — Миасс (с первого по 159-й километр).

В ведомстве призвали водителей быть внимательными.

Ранее о непогоде предупредил жителей Московского региона метеоролог Евгений Тишковец. Он объяснил, что из-за балканского атмосферного вихря «Вилка» в столице и Подмосковье наступит резкое похолодание, поднимется метель.

По его словам, 26 ноября выпадет до 19-20 миллиметров осадков — порядка 38% месячного объема. Столбики термометров покажут до −1…−3 градусов.