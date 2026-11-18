Суд избрал меру пресечения для мужчины, устроившего дебош с угрозой захвата на борту самолета в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По ходатайству следствия дебошира заключили под стражу. После происшествия на него возбудили уголовное дело по части третьей статьи 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Житель Подмосковья с внешними признаками опьянения 8 ноября заявил, что намерен захватить самолет, на борту которого находился. Гражданина задержали, опасных предметов на лайнере не обнаружили.

От медосвидетельствования задержанный отказался. Ему назначили административный арест на шесть суток.