«Заблокируйте карту». В МВД назвали способ спасти деньги от аферистов

Россиянам рекомендовали немедленно блокировать банковские карты и связываться с банками в случае перевода денег или передачи личных данных злоумышленникам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Если деньги уже переведены или озвучены данные карты или коды из сообщений, то необходимо как можно быстрее прекратить общение с мошенниками, связаться с банком по официальному номеру, сообщить о подозрительной операции и уточнить возможность ее остановки, а также заблокировать карту или доступ к счету», — уточнили в министерстве.

В случае компрометации данных или оснований полагать, что это произошло, сохраните переписку и номера телефонов, чеки и другие доказательства. После этого обратитесь в полицию.

В МВД рекомендовали сменить пароли от аккаунтов, если они были переданы аферистам. И, главное, ни в коем случае не выполняйте указания мошенников, в том числе те, которые якобы нужны для возврата уже похищенных денежных средств.

Ранее россиян предупредили, что аферисты запустили мошеннические схемы с обещаниями по бесплатному скачиванию книг, музыки и фильмов в Сети.