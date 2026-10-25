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    «Заблокируйте карту». В МВД назвали способ спасти деньги от аферистов

    МВД: сразу заблокируйте банковскую карту, если ее данные попали в руки аферистов

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам рекомендовали немедленно блокировать банковские карты и связываться с банками в случае перевода денег или передачи личных данных злоумышленникам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Если деньги уже переведены или озвучены данные карты или коды из сообщений, то необходимо как можно быстрее прекратить общение с мошенниками, связаться с банком по официальному номеру, сообщить о подозрительной операции и уточнить возможность ее остановки, а также заблокировать карту или доступ к счету», — уточнили в министерстве.

    В случае компрометации данных или оснований полагать, что это произошло, сохраните переписку и номера телефонов, чеки и другие доказательства. После этого обратитесь в полицию.

    В МВД рекомендовали сменить пароли от аккаунтов, если они были переданы аферистам. И, главное, ни в коем случае не выполняйте указания мошенников, в том числе те, которые якобы нужны для возврата уже похищенных денежных средств.

    Ранее россиян предупредили, что аферисты запустили мошеннические схемы с обещаниями по бесплатному скачиванию книг, музыки и фильмов в Сети.

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