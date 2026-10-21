Россиян предупредили об опасностях онлайн-предоплаты

МВД: при переводе предоплаты нет гарантий получения товара и возврата денег

МВД России предупредило об опасности предоплаты при покупке товаров в интернете. При переводе денег покупатель рискует не получить заказ и не вернуть свои средства, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Особую осторожность следует проявлять, если продавец просит перевести деньги через электронные кошельки, анонимные платежные системы или на банковскую карту, оформленную на частное лицо.

Среди других признаков потенциального мошенничества МВД назвало подозрительно низкие цены, отсутствие курьерской доставки и возможности самостоятельно забрать покупку. Насторожить также должны ошибки и несоответствия в описании товаров.

Дополнительный повод отказаться от сделки — настойчивые требования продавца внести предоплату. Риск повышается, если интернет-магазин не публикует контактные данные и сведения о владельце либо предлагает подтвердить личность с помощью скана паспорта.

Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов с ж/д билетами.