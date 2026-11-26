Власти Крыма объяснили причину ограничений электроснабжения
Ограничения электроснабжения в Крыму связаны с аварией на ЛЭП
Ограничения электроснабжения на Крымском полуострове связаны с аварией на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом рассказал в мессенджере «Макс» глава правительства региона Юрий Гоцанюк.
«В связи с сегодняшней аварией на высоковольтных линиях электропередачи введено временное ограничение подачи электроэнергии потребителям», — написал Гоцанюк.
По словам главы правительства, на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты делают все возможное для восстановления работы. Гоцанюк пообещал информировать по мере поступления новых данных.
Накануне по направлению к Крыму задержались семь поездов. Причиной послужила непогода и обрыв линий электропередач из-за падения деревьев.