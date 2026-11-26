Священник Первозванский: женщина может прийти в храм в шапке

По православной традиции в церкви женщина любого возраста должна покрывать голову. Об этом заявил РИА «Новости» клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Возраст здесь не важен — требование касается и девочек, и бабушек, и молодых женщин.

«Именно платок специально не оговаривался, это больше деревенская традиция. В городе мог быть другой головной убор: шляпа капор, в наше время шапка или что-то еще», — отметил священник.

По его словам, главный принцип при посещении храма — не привлекать к себе излишнего внимания внешним видом. Одежда должна быть прежде всего приличной и соответствовать местным представлениям о скромности в конкретном поселке, городе или мегаполисе.

Ранее клирики РПЦ напомнили, кого нельзя вносить в церковные записки. В перечне не должно быть самоубийц и людей, не принявших крещение.