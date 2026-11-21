Для обмана россиян мошенники начали использовать закрытые чаты энергосбытовых компаний. Они выманивают личные данные за перерасчет платы за ЖКУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

Сначала человека добавляют в закрытый чат, который создан якобы ресурсоснабжающей организацией. На самом деле его администрируют мошенники, а другие участники — боты.

Затем появляется объявление о перерасчете коммунальных платежей с просьбой быстро подтвердить личные данные. Для завершения верификации просят перейти в чат-бот. Он-то и запрашивает шестизначный код, по которому получает доступ к аккаунту.

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