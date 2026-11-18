В 2027 году материнский капитал в России впервые станет больше одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда.

«По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля по уровню фактической инфляции за минувший год. Прогнозируется, что она составит 6,8%», — заявили в министерстве.

Исходя из этих прогнозов, за второго ребенка выплата составит один миллион 28,7 тысячи рублей при условии, что родители не получали маткапитал на первенца. За первого будут платить до 778,5 тысячи рублей.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что деньги с материнского капитала можно тратить только на цели, прописанные в законе. В них входят улучшение жилищных условий, образование и формирование накопительной пенсии. Кроме того, закон позволяет распределять выплату сразу на несколько целей.