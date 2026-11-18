Слух, что в 2027 году почти никто не выйдет на пенсию, оказался недостоверным

В Сети распространились публикации, что в 2027 году якобы никто из россиян не выйдет на пенсию. Однако они оказались фейковыми.

Фейк

Некоторые паблики и телеграм-каналы утверждают, что в 2027 году якобы никто из россиян не выйдет на пенсию. В частности, об этом появились публикации в региональной прессе.

Правда

Эта информация основана на искажении положений пенсионной реформы. Согласно установленному графику повышения пенсионного возраста, в 2027 году ни одна новая возрастная группа граждан не приобретет право на страховую пенсию по старости на общих основаниях.

В 2028 году такое право получат мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения. Однако это не означает прекращения назначения пенсий в 2027 году.

Социальный фонд России 17 ноября официально опроверг информацию о прекращении назначения пенсий.

Согласно прогнозам ведомства, в 2027 году примут свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсий. За десять месяцев 2026 года уже назначили около миллиона пенсий досрочно или независимо от достижения общеустановленного пенсионного возраста.

В 2027 году право на досрочный выход на пенсию сохранят работники вредных и тяжелых производств, граждане, имеющие необходимый северный стаж, многодетные матери и другие льготные категории граждан. Также продолжится назначение пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Таким образом, слух, что в 2027 году никто из россиян не выйдет на пенсию, недостоверен.

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