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    Россиянам рассказали, как выбрать хумус в магазине

    Диетолог Тормос посоветовала покупать хумус с минимальным количеством соли

    Фото: 360.ru

    Хумус из магазина может быть похож на домашний, но важно оценивать его состав. Об этом РИА «Новости» рассказала ливанский диетолог Батуль Тормос.

    Она уточнила, что покупать следует закуску с минимальным количеством соли и простым составом.

    «Готовый хумус из магазина необязательно менее полезен, чем домашний», — подчеркнула диетолог.

    По ее словам, следует избегать наличия в составе дополнительных масел, загустителей и консервантов. Лучше покупать небольшие порции в неповрежденной заводской упаковке с защитной мембраной, четкой маркировкой даты изготовления и срока годности.

    Хумус хранится в холодильнике, после вскрытия употреблять его необходимо сроки, указанные производителем.

    Ранее диетолог Марьяна Джутова призвала не есть большие порции сухофруктов. Она обратила внимание, что в продукте содержится большое количество сахаров и пищевых волокон. В некоторых случаях сухофрукты могут вызвать вздутие, газообразование и послабление стула.

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