Россиянам рассказали, как выбрать хумус в магазине

Хумус из магазина может быть похож на домашний, но важно оценивать его состав. Об этом РИА «Новости» рассказала ливанский диетолог Батуль Тормос.

Она уточнила, что покупать следует закуску с минимальным количеством соли и простым составом.

«Готовый хумус из магазина необязательно менее полезен, чем домашний», — подчеркнула диетолог.

По ее словам, следует избегать наличия в составе дополнительных масел, загустителей и консервантов. Лучше покупать небольшие порции в неповрежденной заводской упаковке с защитной мембраной, четкой маркировкой даты изготовления и срока годности.

Хумус хранится в холодильнике, после вскрытия употреблять его необходимо сроки, указанные производителем.

Ранее диетолог Марьяна Джутова призвала не есть большие порции сухофруктов. Она обратила внимание, что в продукте содержится большое количество сахаров и пищевых волокон. В некоторых случаях сухофрукты могут вызвать вздутие, газообразование и послабление стула.