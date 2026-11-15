Россиянам рассказали, как выбрать хумус в магазине
Диетолог Тормос посоветовала покупать хумус с минимальным количеством соли
Хумус из магазина может быть похож на домашний, но важно оценивать его состав. Об этом РИА «Новости» рассказала ливанский диетолог Батуль Тормос.
Она уточнила, что покупать следует закуску с минимальным количеством соли и простым составом.
«Готовый хумус из магазина необязательно менее полезен, чем домашний», — подчеркнула диетолог.
По ее словам, следует избегать наличия в составе дополнительных масел, загустителей и консервантов. Лучше покупать небольшие порции в неповрежденной заводской упаковке с защитной мембраной, четкой маркировкой даты изготовления и срока годности.
Хумус хранится в холодильнике, после вскрытия употреблять его необходимо сроки, указанные производителем.
Ранее диетолог Марьяна Джутова призвала не есть большие порции сухофруктов. Она обратила внимание, что в продукте содержится большое количество сахаров и пищевых волокон. В некоторых случаях сухофрукты могут вызвать вздутие, газообразование и послабление стула.