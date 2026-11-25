Непогода нарушила график движения семи поездов, следующих в Крым и обратно. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспрессе» .

Причиной задержек стали ухудшение погодных условий и падение деревьев на линию электропередачи в Рязанской области.

По данным на 09:00 по московскому времени, в сторону полуострова опаздывают поезда № 007 Санкт-Петербург — Керчь и № 092 Москва — Керчь, оба отстают от графика на 4,5 часа. Из Крыма задерживаются составы № 28 Керчь — Москва (на 11 часов), № 008 Керчь — Санкт-Петербург (на 8,5 часа) и № 92 Керчь — Москва (на девять часов).

Кроме того, с опозданием идут поезда № 170 Москва — Минеральные Воды (на четыре часа) и № 172 Новороссийск — Москва (на девять часов).

Отправление поезда № 28/27 Москва — Керчь с Казанского вокзала перенесли на время не ранее 10:30. Рейс № 172/171 Москва — Новороссийск отправится не раньше 13:00. Пассажирам, чьи поезда задерживаются более четырех часов, выдают питание и воду.

Ранее из-за снегопада поезда задержались в Рязанской области.