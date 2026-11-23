Мошенники стали распространять в соцсети рекламу ИИ-приложения, предназначенного для редактирования фотографий. Об этом со ссылкой на МВД сообщил ТАСС .

Если пользователь скачивает и устанавливает сервис, то аферисты получают через него удаленный доступ к устройству и могут похитить деньги. В ведомстве призвали искать приложения только в официальных магазинах.

Ранее аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 предупредили граждан об участившихся случаях рассылки фейковых повесток в суд. Мошенники отправляют от имени пользователя «Реестр ФССП» сообщение о том, что россиянину якобы необходимо явиться в суд и перейти по ссылке, чтобы открыть файл «Постановление».

Эксперты уточнили, что после этого на сайте просят ввести шестизначный код из всплывающего уведомления, чтобы ознакомиться с материалами дела. Если человек вводит числа, ему объявляют о взломе аккаунта и убеждают позвонить по номеру службы поддержки.