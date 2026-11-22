Звонки о несуществующей просрочке по кредиту оказались уловкой мошенников
Мошенники от имени приставов стали запугивать россиян блокировкой счетов
Мошенники под видом судебных приставов запугивают россиян блокировкой счетов за несуществующую просрочку по кредиту. Во избежание проблем их просят перейти по ссылке и ввести личные данные. Пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила об этом РИА «Новости».
Доверчивым россиянам поступают звонки от людей, представляющихся судебными приставами. Они лгут, что при сверке с данными из бюро кредитных историй найдена просроченная задолженность, и материалы вот-вот передадут на принудительное взыскание.
Для того, чтобы избежать блокировки счетов, абонентов просят срочно проверить кредитную историю и погасить задолженность. Но сделать это не через сайты бюро, а по специальной ссылке.
Ранее мошенники убедили пожилую москвичку отдать 2,2 миллиона рублей. Она несколько раз отвозила в условленное место пакеты с деньгами.