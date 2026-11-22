Мошенники под видом судебных приставов запугивают россиян блокировкой счетов за несуществующую просрочку по кредиту. Во избежание проблем их просят перейти по ссылке и ввести личные данные. Пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщила об этом РИА «Новости» .

Доверчивым россиянам поступают звонки от людей, представляющихся судебными приставами. Они лгут, что при сверке с данными из бюро кредитных историй найдена просроченная задолженность, и материалы вот-вот передадут на принудительное взыскание.

Для того, чтобы избежать блокировки счетов, абонентов просят срочно проверить кредитную историю и погасить задолженность. Но сделать это не через сайты бюро, а по специальной ссылке.

Ранее мошенники убедили пожилую москвичку отдать 2,2 миллиона рублей. Она несколько раз отвозила в условленное место пакеты с деньгами.