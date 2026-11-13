Мошенники придумали схему обмана с арендой жилья на Новый год

Аферисты придумали новую схему обмана — они размещают объявления об аренде чужих или несуществующих домов на Новый год. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Он отметил, что мошенники предлагают выгодную цену, но требуют внести предоплату. После перевода денег они перестают выходить на связь.

«Настоящий арендодатель всегда найдет способ организовать просмотр или хотя бы видеозвонок и показать состояние дома или площадки в реальном времени», — уточнил парламентарий.

Гаврилов добавил, что злоумышленники создают фейковые сайты, копирующие известные площадки для бронирования. Также мошенники могут потребовать у съемщиков документы якобы для оформления сделки.

Ранее россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества при трудоустройстве. Преступники могут притворяться рекрутерами, поэтому соискателям следует проверять наличие вакансии в официальных источниках.