Россиянам объяснили, что делать с промерзающим в холода подоконником

Строитель Строинский: при конденсате подоконник нужно демонтировать и утеплить

Промерзающий подоконник и конденсат на окнах — проблема, знакомая многим в сильные морозы. В чем может быть причина и как с этим справиться, 360.ru рассказал гендиректор компании «Пирс», заслуженный строитель России Олег Строинский.

В подобной ситуации временные меры типа подложки из пенофола на подоконник или тканевого валика из старого свитера не подойдут.

«Придется демонтировать подоконник и утеплять — по-другому никак. Если появился конденсат, далее пойдет плесень», — заявил эксперт.

Причина промерзания не всегда может быть в пластиковых окнах — они сами по себе недостаточно проветриваются, что приводит к плохой вентиляции в помещении.

«Снаружи холодно, в комнате тепло, и у плохого стеклопакета от перепада температур появляется конденсат. То есть он может появиться на окнах не из-за щелей, а из-за плохой вентиляции. Поэтому сейчас на окна ставят проветривающие специальные решеточки», — подытожил строитель.

О рабочих методах утепления подоконника и приемах, от которых лучше отказаться, читайте в нашей статье.