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    В МВД объяснили, какие данные нельзя оставлять в открытом доступе

    МВД: сканы личных документов и коды из СМС нельзя отправлять незнакомым людям

    Фото: РИА «Новости»

    Незнакомым людям нельзя сообщать или передавать адреса проживания и телефоны родственников, а также сканы и снимки документов, например паспорта или СНИЛС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве призвали никогда не сообщать коды из СМС и push-уведомлений. Помимо этого, не стоит выкладывать в общий доступ адреса проживания, актуальные геометки, маршруты перемещения и телефоны близких.

    В МВД объяснили, что разглашение подобных сведений даже по неосторожности может обернуться утечкой персональных данных, кражей средств или использованием чужой личности.

    Ранее психолог Марина Андрущенко заявила, что тревога и искусственная срочность мешают распознать обман даже тем, кто наслышан о мошеннических схемах. Она посоветовала сразу прервать разговор с потенциальным аферистом и самостоятельно проверять информацию.

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