Жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждут легкие дожди
Синоптик Макарова: на следующей неделе температура в Москве будет выше нормы
Температура в Москве и Подмосковье на следующей неделе будет чуть выше нормы, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Об этом сообщил ТАСС.
Синоптик напомнила, что по мере наступления осени норма температуры понижается.
«Положительная аномалия будет порядка 2-3 градусов. То есть температура все равно будет превышать норму, но будут идти дожди 22, 23, и 24 сентября», — пояснила она.
В течение недели столбики термометров будут показывать днем от +15 до +20 с небольшими колебаниями. По ночам температура будет от +5 до +13, к концу недели она немного понизится.
Макарова добавила, что осадки будут умеренными: за 12 часов выпадет от 2 до 14 миллиметров.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что с 23 сентября в столицу придут затяжные дожди. Она напомнила, что именно на эту дату приходится начало астрономической осени.