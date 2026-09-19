Жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждут легкие дожди

Синоптик Макарова: на следующей неделе температура в Москве будет выше нормы

Температура в Москве и Подмосковье на следующей неделе будет чуть выше нормы, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Об этом сообщил ТАСС .

Синоптик напомнила, что по мере наступления осени норма температуры понижается.

«Положительная аномалия будет порядка 2-3 градусов. То есть температура все равно будет превышать норму, но будут идти дожди 22, 23, и 24 сентября», — пояснила она.

В течение недели столбики термометров будут показывать днем от +15 до +20 с небольшими колебаниями. По ночам температура будет от +5 до +13, к концу недели она немного понизится.

Макарова добавила, что осадки будут умеренными: за 12 часов выпадет от 2 до 14 миллиметров.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что с 23 сентября в столицу придут затяжные дожди. Она напомнила, что именно на эту дату приходится начало астрономической осени.