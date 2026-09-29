На «Госуслугах» появился сервис «Защита от мошенников в Сети»

Минцифры России и Аналитический центр при правительстве разработали цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в Сети». Доступ к нему можно получить на портале «Госуслуги».

Платформу реализовали в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис помогает предотвратить мошеннические действия. С помощью него можно узнать самые популярные уловки, с которыми сталкиваются россияне, а также получить инструкции и экстренный порядок действий, если злоумышленники получили доступ к личной информации.

«Интернет-мошенники регулярно изобретают новые схемы обмана. Однако, соблюдая простые правила кибергигиены, вы сможете им противостоять», — отметили в сервисе.

Также на платформе есть рекомендации для защиты персональных данных, создания надежных паролей и советы по противодействию аферистам.