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    На «Госуслугах» появился сервис «Защита от мошенников в Сети»

    Фото: РИА «Новости»

    Минцифры России и Аналитический центр при правительстве разработали цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в Сети». Доступ к нему можно получить на портале «Госуслуги».

    Платформу реализовали в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис помогает предотвратить мошеннические действия. С помощью него можно узнать самые популярные уловки, с которыми сталкиваются россияне, а также получить инструкции и экстренный порядок действий, если злоумышленники получили доступ к личной информации.

    «Интернет-мошенники регулярно изобретают новые схемы обмана. Однако, соблюдая простые правила кибергигиены, вы сможете им противостоять», — отметили в сервисе.

    Также на платформе есть рекомендации для защиты персональных данных, создания надежных паролей и советы по противодействию аферистам.

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