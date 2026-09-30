Психолог Андрущенко объяснила, почему даже осторожные люди верят мошенникам

Тревога и искусственная срочность мешают распознать обман даже тем, кто знает схемы мошенников. Психолог Марина Андрущенко советует прервать разговор и самостоятельно проверить информацию, сообщает «Поясним за Тагил» .

Мошенники представляются сотрудниками банка, полиции или госслужб, иногда — знакомыми. Они сообщают о срочной проблеме и требуют назвать код или перевести деньги. Под давлением человек не успевает проверить их слова.

По словам Андрущенко, страх заставляет сосредоточиться на угрозе и желании быстрее ее устранить. Эмоции в неожиданной ситуации срабатывают раньше рационального анализа, поэтому знание распространенных схем не гарантирует защиты.

Психолог советует заранее выработать привычку делать паузу. Разговор лучше прекратить, а затем самому позвонить в организацию или знакомому по известному номеру. Пользоваться контактами, которые сообщил собеседник, нельзя.

Даже очевидную на первый взгляд проблему со счетом, документами или родственником стоит проверить независимо. Несколько минут паузы помогут оценить, действительно ли нужно действовать срочно и откуда звонящий получил информацию.