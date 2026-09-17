Общий вклад в победу: почему нужно идти на выборы и как голосовать

Парламентские выборы стартуют 18 сентября — население будет голосовать за депутатов Госдумы, законодательных собраний и руководителей некоторых регионов. Накануне президент Владимир Путин традиционно обратился к россиянам и призвал обязательно прийти на избирательные участки. Главное из речи главы государства и о том, как пройдет ЕДГ, — в материале 360.ru.

Главные заявления Путина перед выборами-2026 О голосовании Путин назвал предстоящее голосование масштабным и во многом определяющим. Он напомнил, что столь масштабная кампания проводится в условиях спецоперации, а жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов.

Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты государства. Те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз.

Глава государства призвал россиян обязательно поучаствовать в голосовании и сделать взвешенный выбор. «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России», — заявил президент.

Фото: Пресс-служба Кремля

Об СВО В голосовании активное участие примут солдаты и офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу, сказал Путин.

Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя, ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее.

Президент отметил, что участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России — это ответственность и вклад в укрепление страны. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы — сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение», — добавил Путин.

Фото: РИА «Новости»

Ключевые заявления главы ЦИК Эллы Памфиловой В Единый день голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний, рассказала 17 сентября председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, россияне поддержали формат проведения выборов в течение нескольких дней.

Голосование будет проходить в течение трех дней. Это уже стало стандартом избирательного процесса. Это выбор наших граждан, это выбор наших избирателей. Они поддержали эту новацию.

ЦИК сделает все, чтобы обеспечить проведение открытой выборной кампании, несмотря на сложности. «Нам удалось достичь максимально устойчивой системы, она гибкая, максимально готова реагировать на вызовы», — добавила Памфилова.

Фото: РИА «Новости»

В России не стали использовать угрозы как предлог отказаться не от выборов. «Постарались самые слабые места закрыть, но базовые принципы сохранить», — подчеркнула глава Центризбиркома. Она также высказалась и о выборах на новых территориях: в Донбассе и Новороссии образовали 66 участков с численностью избирателей более 133 тысяч человек.

Жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голосование на предстоящих выборах. В этих регионах будет особый порядок голосования.

Кого выбирают в 2026 году Голосование в 2026 году продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября, с 08:00 до 20:00. Официальным днем выборов считается воскресенье — Единый день голосования. Россияне проголосуют за депутатов Госдумы IX созыва: 225 — по федеральным партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Избиратель получит минимум два бюллетеня: один — за партию, второй — за кандидата по одномандатному округу. В федеральном бюллетене представят 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Фото: РИА «Новости»

Как проголосовать На участке по месту регистрации. Нужно прийти с паспортом, найти адрес участка можно на сайте ЦИК или в личном кабинете «Госуслуг».

На участке по месту пребывания. Если в дни голосования вы не дома — можно проголосовать на любом участке, но заявление через «Госуслуги», МФЦ или избирком нужно было подать до 14 сентября.

Дистанционно онлайн (ДЭГ). Заявление на участие нужно было подать до 14 сентября. Если вы этого не сделали или получили отказ — голосовать можно только на участке с бумажным бюллетенем.

На дому. Если не можете прийти на участок по здоровью или другой уважительной причине — члены комиссии придут с переносным ящиком. Заявку можно было подать через «Госуслуги» до 16 сентября или напрямую в участковую комиссию по телефону до 14:00 20 сентября.

Фото: Медиасток.рф

Правила на избирательном участке Для участия в голосовании потребуется российский паспорт. Другие документы, такие как водительские права или фото паспорта в телефоне, не подходят. Заполнять бюллетень нужно в специальной кабине — голосование тайное. Нельзя отдать голос за другого человека, передавать паспорт или бюллетень, выносить последний с участка, фотографировать заполненный документ и агитировать на участке.

Фото: РИА «Новости»