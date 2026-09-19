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    ДЭГ, новые регионы и данные по явке: как проходит второй день выборов-2026

    Andrey Titov/Business Online
    Фото: Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

    В России 19 сентября проходит второй день парламентских выборов. К 15:00 явка по стране достигла 35,55%, сообщили в Центризбиркоме. Как проходит голосование — в материале 360.ru.

    Лидеры по общей явке за полтора дня

    К середине второго дня выборов новые регионы и приграничные территории уверенно держат топ:

    Фото: РИА «Новости»

    Среди остальных регионов с высокой явкой к 15:00 субботы:

    На Чукотке сразу несколько сел показали 100% явку.

    Фото: РИА «Новости»

    Явка по Москве и Подмосковью

    Данные постоянно обновляются.

    Andrey Titov/Business Online
    Фото: Andrey Titov/Business Online/www.globallookpress.com

    Что нужно знать

    Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций. Президент Владимир Путин называл выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке — они открыты с 08:00 до 20:00 по всей стране и за рубежом, а дистанционное электронное голосование идет круглосуточно и завершится 20 сентября в 19:59.

    Фото: РИА «Новости»

    Сделать выбор дистанционно можно с любого устройства с доступом в интернет, даже находясь в другом регионе России. Проголосовать бумажным бюллетенем можно только на участке по адресу постоянной регистрации.

    В единый день голосования 20 сентября также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировали более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.