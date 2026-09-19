ДЭГ, новые регионы и данные по явке: как проходит второй день выборов-2026
В России 19 сентября проходит второй день парламентских выборов. К 15:00 явка по стране достигла 35,55%, сообщили в Центризбиркоме. Как проходит голосование — в материале 360.ru.
Лидеры по общей явке за полтора дня
К середине второго дня выборов новые регионы и приграничные территории уверенно держат топ:
- ДНР — 72,7% по итогам первого дня;
- Брянская область — 64,49% в первый день, к середине второго — уже около 67%
- Чечня — 63,2% по первому дню;
- Херсонская область — 58,31%;
- Тува — 51,05%.
Среди остальных регионов с высокой явкой к 15:00 субботы:
- Камчатка — 50,76%;
- Еврейская автономная область — 42,44%;
- Ульяновская область — 40,92%;
- Курганская область — 31,69% (без учета ДЭГ).
На Чукотке сразу несколько сел показали 100% явку.
Явка по Москве и Подмосковью
- Москва. Суммарная явка с учетом и участков, и ДЭГ превысила 28,5%. При этом в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек — именно этот формат стал основным для столицы.
- Подмосковье. По итогам первого дня общая явка составила 24,37%: на избирательных участках — около 18,23%, а через ДЭГ — примерно 69,9% от тех, кто подал заявку на такой формат. На 15:04 19 сентября проголосовали 34,5% избирателей.
Данные постоянно обновляются.
Что нужно знать
Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций. Президент Владимир Путин называл выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке — они открыты с 08:00 до 20:00 по всей стране и за рубежом, а дистанционное электронное голосование идет круглосуточно и завершится 20 сентября в 19:59.
Сделать выбор дистанционно можно с любого устройства с доступом в интернет, даже находясь в другом регионе России. Проголосовать бумажным бюллетенем можно только на участке по адресу постоянной регистрации.
В единый день голосования 20 сентября также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировали более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.