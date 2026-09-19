ДЭГ, новые регионы и данные по явке: как проходит второй день выборов-2026

В России 19 сентября проходит второй день парламентских выборов. К 15:00 явка по стране достигла 35,55%, сообщили в Центризбиркоме. Как проходит голосование — в материале 360.ru.

Брянская область — 64,49% в первый день, к середине второго — уже около 67%

Отдать свой голос можно как онлайн, так и на избирательном участке — они открыты с 08:00 до 20:00 по всей стране и за рубежом, а дистанционное электронное голосование идет круглосуточно и завершится 20 сентября в 19:59.

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Гражданам предстоит избрать 20,7 тысячи депутатов и глав администраций. Президент Владимир Путин называл выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

Сделать выбор дистанционно можно с любого устройства с доступом в интернет, даже находясь в другом регионе России. Проголосовать бумажным бюллетенем можно только на участке по адресу постоянной регистрации.

В единый день голосования 20 сентября также пройдут прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировали более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.