Жители Красноярска за неделю подали почти 100 сообщений о медведях
За неделю с 15 по 21 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска поступило 97 сообщений от местных жителей о медведях, вышедших к людям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
«Все обращения из территорий, которые граничат с лесом», — уточнили в администрации.
Из общего числа 79 красноярцев рассказали, что заметили следы жизнедеятельности животного, а 18 заявили, что видели самого медведя.
«На такие обращения службы реагируют незамедлительно. Для обеспечения безопасности жителей в МУ МВД России „Красноярское“ созданы специальные мобильные группы», — указали в мэрии.
В состав групп входят сотрудники правоохранительных органов, обладающие навыками охоты. При возникновении угрозы жителям они готовы обезвредить хищника.
За минувшую неделю полицейские отстрелили трех медведей в Свердловском районе.
Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском медведь снова вышел к школе.