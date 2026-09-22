Жители Красноярска за неделю подали почти 100 сообщений о медведях

За неделю с 15 по 21 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу Красноярска поступило 97 сообщений от местных жителей о медведях, вышедших к людям. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Все обращения из территорий, которые граничат с лесом», — уточнили в администрации.

Из общего числа 79 красноярцев рассказали, что заметили следы жизнедеятельности животного, а 18 заявили, что видели самого медведя.

«На такие обращения службы реагируют незамедлительно. Для обеспечения безопасности жителей в МУ МВД России „Красноярское“ созданы специальные мобильные группы», — указали в мэрии.

В состав групп входят сотрудники правоохранительных органов, обладающие навыками охоты. При возникновении угрозы жителям они готовы обезвредить хищника.

За минувшую неделю полицейские отстрелили трех медведей в Свердловском районе.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском медведь снова вышел к школе.