Киевскому руководству необходимо навсегда смириться с утратой Крыма и признать его частью России. К такому выводу пришел финский военный корреспондент Кости Хейсканен после общения с населением полуострова, активиста процитировало РИА «Новости» .

Скандинавский репортер провел серию встреч с жителями региона и оценил общественную обстановку. По его словам, крымчане однозначно связывают свое будущее с Россией и категорически не желают возвращения под контроль Украины.

Журналист обратил внимание на полную свободу культурной сферы. На полуострове сохраняется уважительное отношение к украинским традициям и языку. Хейсканен назвал заявления о преследовании за литературу и песни на украинском выдумкой киевских политтехнологов.

«Властям Украины стоит понять, что Крым никогда не будет снова украинским <…> Я говорил со многими крымчанами и увидел, что никто в никакую Украину обратно не собирается и не ждет ее», — констатировал военкор из Финляндии.

Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума. При этом крымские власти решили сохранить украинский язык как третий государственный — первыми двумя на полуострове являются русский и крымскотатарский.

В сентябре военкор Хейсканен также высказывался о Крыме. Финн писал, что не заметил влияния санкций на полуострове.