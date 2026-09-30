Сегодня 00:56 Брачный договор появился на «Госуслугах». Зачем он нужен и что в него включить Эксклюзив

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На «Госуслугах» заработал сервис, позволяющий заранее подготовить проект брачного договора перед обращением к нотариусу. Такой документ можно заключить не только перед свадьбой, но и спустя годы семейной жизни, заранее определив судьбу недвижимости, бизнеса и других активов. Что можно и нельзя включать в брачный договор, поможет ли он при ипотеке и насколько сложно его оспорить — разбирался 360.ru.

Как подготовить брачный договор через «Госуслуги» На портале госуслуг 29 сентября запустили сервис для подготовки проекта брачного договора,. Он позволяет заранее сформировать документ онлайн, после чего его необходимо удостоверить у нотариуса. Сервис работает в рамках «жизненной ситуации» «Обращение к нотариусу». Найти его можно на странице «Заключение брачного договора». При этом полностью дистанционным заключение договора не становится. Новый инструмент лишь упрощает подготовительный этап: нотариальное удостоверение документа по-прежнему обязательно. «Это просто некое упрощение. Если раньше обязательно нужно было идти к нотариусу или юристу, там делать проект, то сейчас это можно будет реализовать через „Госуслуги“. Люди могут сразу внести какие-то свои данные, и все равно после этого они должны лично явиться к нотариусу уже для подписания договора», — рассказал 360.ru юрист по семейным делам Андрей Дмитриев. Что такое брачный договор и когда его можно заключить Согласно статье 40 Семейного кодекса, брачный договор — соглашение вступающих в брак людей или уже состоящих в браке супругов, которое определяет их имущественные права и обязанности во время брака и в случае его расторжения. Заключить его можно как до регистрации отношений, так и в любой момент семейной жизни. Если договор подписали до свадьбы, действовать он начинает только после государственной регистрации брака. Документ заключается письменно и требует нотариального удостоверения. Таким образом, оформлять брачный договор исключительно «накануне развода» необязательно. Супруги могут заранее определить правила владения имуществом и придерживаться их на протяжении всей совместной жизни. «У некоторых брачный договор лежит всю жизнь, и он в итоге никогда не понадобился», — отметил Дмитриев.

Фото: РИА «Новости»

Что можно прописать в брачном договоре По общему правилу имущество, приобретенное супругами в браке, относится к их совместной собственности. Однако брачный договор позволяет изменить этот режим. Согласно статье 42 Семейного кодекса, супруги вправе установить совместную, долевую или раздельную собственность как на все имущество, так и на отдельные его виды. Причем договор может распространяться не только на уже имеющиеся активы, но и на имущество, которое появится в будущем. В документе также можно определить: права и обязанности супругов по взаимному содержанию;

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другие условия, связанные с имущественными отношениями. На практике договор может пригодиться, например, семье, где один супруг занимается бизнесом, а другой в большей степени занят домом и детьми. Дмитриев привел пример: вместо разделения квартиры и бизнеса между супругами на доли они могут заранее определить, что в случае развода жилье останется одному, а компания — другому. «Есть смысл передать ей, например, квартиру, в которой они жили, в которой они проживают с детьми, а мужу оставить полностью бизнес. Пусть он дальше им и занимается. Вот в этом и есть смысл — чтобы не допускать потом спора, кому бизнес, кому квартира», — объяснил юрист. Можно ли прописать в договоре измену и семейные обязанности Российский брачный договор регулирует только имущественные отношения. Поэтому превратить его в подробную инструкцию семейной жизни нельзя. Например, нельзя установить юридически обязательное количество походов в ресторан, путешествий или распределить домашние обязанности. Не регулирует такой документ и личные отношения супругов. Статья 42 Семейного кодекса прямо запрещает включать условия, которые регулируют личные неимущественные отношения супругов или их права и обязанности в отношении детей. «У нас брачный договор по Семейному кодексу регулирует только имущественные отношения. Измена — это уже личные неимущественные отношения», — объяснил Дмитриев. Кроме того, договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, лишать их возможности обратиться в суд, ограничивать право нуждающегося нетрудоспособного супруга на содержание или ставить одного из партнеров в крайне неблагоприятное положение.

Фото: РИА «Новости»

Как брачный договор работает при ипотеке и долгах Отдельный практический вопрос — недвижимость, приобретенная с использованием ипотеки. С помощью брачного договора супруги могут определить режим собственности на жилье. Дмитриев привел пример семьи с двумя квартирами: стороны могут договориться, что одна недвижимость будет принадлежать одному супругу, а другая — второму. «Например, одна квартира, оформленная на мужа, остается у него, и ипотека тоже остается у него. Вторая квартира, оформленная на жену, остается у нее, и ипотека тоже остается у нее», — рассказал юрист. Федеральная нотариальная палата также приводит ипотеку как одну из распространенных ситуаций для заключения брачного договора. В частности, супруги могут установить раздельный режим имущества, которое приобретают с помощью ипотечного кредита. При этом брачный договор регулирует отношения супругов между собой, но не позволяет произвольно изменить обязательства перед кредитором. По статье 45 Семейного кодекса взыскание по личному обязательству одного супруга по общему правилу обращается на его имущество. На общее имущество взыскание возможно по общим обязательствам супругов, а также в определенных законом случаях по обязательству одного из них. Можно ли оспорить брачный договор Нотариальная форма — одна из причин, по которой брачный договор нельзя воспринимать как обычную расписку между супругами. Перед удостоверением нотариус должен установить волю сторон и разъяснить правовые последствия документа. «Бывает, что проект брачного договора готовит одна сторона, а вторая меньше участвует. Нотариус это все проговаривает. Нотариус также проверяет, что человек понимает вообще, что он подписывает. Именно поэтому у суда большое доверие к этому документу. Просто так оспорить его в суде очень сложно», — заявил Дмитриев.

Интересно В 2025 году в России заключили 101,3 тысячи брачных договоров, сообщили в Федеральной нотариальной палате. Годом ранее нотариусы удостоверили 109,6 тысячи таких документов.

Чем брачный договор отличается от мирового соглашения Брачный договор и мировое соглашение — разные юридические инструменты. Брачный договор можно оформить до свадьбы или в любой момент брака и заранее определить имущественные отношения супругов. Мировое соглашение заключается уже в рамках возникшего судебного спора и утверждается судом. «Когда уже идет спор по разделу имущества, супруги могут заключить мировое соглашение. Судья его утверждает и распределяет имущество так, как они договорились. А брачный договор они могут заключить даже до регистрации брака либо потом в любой момент», — объяснил Дмитриев. Поэтому новый сервис на «Госуслугах» не меняет саму природу брачного договора и не отменяет нотариуса. Его задача — позволить супругам или будущим супругам заранее подготовить проект документа, который затем получит необходимое нотариальное удостоверение.