Эксперт рынка Анфиногенов рассказал, когда выгоднее покупать красную икру

До празднования Нового года есть несколько месяцев, но некоторые заранее покупают долго хранящиеся деликатесы к празднику. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал 360.ru, когда стоит приобретать красную икру.

Он посоветовал подождать конца года, когда на прилавки выставят баночки по акционной цене.

«Скорее всего, ожидания продаж красной икры не оправдаются, и где-нибудь во второй половине декабря ее начнут продавать по скидке. Все продажи индексируются по меркам ретейла. Она должна быть оптимальной, но с такой ценой спрос на деликатес будет низким. Поэтому продавцы скорректируют цены — вряд ли им получится ее сбыть в январе-феврале», — объяснил независимый эксперт.

Как выбрать красную икру и не нарваться на подделку, читайте в нашей статье.