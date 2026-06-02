Некоторые люди и в преклонном возрасте сохраняют активность и интерес к жизни, в то время как другие чувствуют себя уставшими и опустошенными задолго до пенсии. В чем же кроется секрет? Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев рассказал RuNews24.ru , что к нему на приемы часто приходят люди серебряного возраста.

Одни полны планов и живут активной жизнью, другие жалуются на усталость и отсутствие сил. При этом их возраст по паспорту может быть одинаковым. В качестве примера Крастелев привел Светлану Дмитриевну Шилову, которая руководит общественной приемной ЛДПР в столице. Ей уже исполнилось 90 лет, но она активно участвует во всех мероприятиях и избирательных кампаниях.

Ученые из Российского геронтологического центра собрали уникальную коллекцию биоматериалов более чем 5 000 долгожителей из 10 регионов России. Исследования показывают, что старение можно замедлить, если вести активный образ жизни.

Социальные связи, хобби, культура и искусство — все это играет важную роль в процессе старения. Исследования подтверждают, что у людей, имеющих друзей и увлекающихся хобби, риск смерти снижается. Регулярное посещение музеев, выставок и концертов также замедляет биологическое старение.

«По силе как физическая активность! Искусство снижает стресс, уменьшает воспаление, тренирует мозг», — отметил Роман Крастелев.

Эксперт подчеркнул, что власти должны создавать возможности для активного долголетия, но и сам человек может многое. Ежедневные прогулки, нормальное питание и новые навыки — все это помогает поддерживать тело и мозг в тонусе.