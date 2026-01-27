Раскрыт секрет кавказского долголетия

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус раскрыл россиянам секрет грузинских долгожителей. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он рассказал, что они регулярно употребляют мацони.

«Это секрет грузинского долголетия», — заявил он.

Врач пояснил, что этот традиционный кисломолочный продукт содержит пробиотики, помогающие поддержать и защитить иммунную систему человеку. Благодаря этим веществам иммунитет эффективно борется с патогенными вирусами и бактериями.

В Китае выяснили, что большая часть долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляли мясо. Кроме того, на продолжительность жизни повлияла и масса тела.

Ранее больной раком американец Стаматис Мораитис после возвращения на родной греческий остров Икария смог не только выжить, но и пережить своих врачей на 40 лет. Все это время он просто занимался огородом и виноградниками.