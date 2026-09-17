Свыше 900 жителей старше 100 лет зарегистрировали в Подмосковье

В Подмосковье уделяется особое внимание поддержке старшего поколения и созданию условий для их активного долголетия. Сейчас в регионе проживают более 900 человек старше 100 лет, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Самой пожилой жительнице Московской области исполнилось 111 лет.

«В этом году уже более 37 тысяч долгожителей мы поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Подарок привозим домой — в день рождения или в другой день, который удобен самому юбиляру. Предварительно согласовываем время, чтобы визит был комфортным», — министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Жителям старше 80 лет к праздникам вручают памятный жостовский поднос. Те, кто отмечает вековой юбилей, получают проактивную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Проект «Активное долголетие» объединяет сотни тысяч участников, предлагая занятия по 31 направлению: от скандинавской ходьбы и танцев до плавания и компьютерной грамотности. Программа также включает экскурсии, спортивные турниры и творческие фестивали.

Дополнительная информация о проекте доступна на сайте и в мессенджере «Макс».