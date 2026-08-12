В Московской области наградили более 30 тысяч долгожителей

«Чествование долгожителей — это добрая традиция. С начала года памятные подарки от главы региона Андрея Юрьевича Воробьева получили уже более 30 тысяч жителей, отметивших свой 80-летний и более солидный юбилей. Вручая именные подарки от губернатора, мы не просто поздравляем юбиляров, а говорим им спасибо за их труд, мудрость и вклад в развитие Подмосковья», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Пример такого внимания — недавнее событие в городском округе Воскресенск. Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения «Воскресенский» навестили двойняшек Бурмистрову Татьяну Григорьевну и Цыцоева Александра Григорьевича, родившихся 7 августа 1946 года. Социальные работники вручили брату и сестре расписные жостовские подносы.

Долгожители, отметившие 100-летие, дополнительно получают по 5 тысяч рублей. Вся информация о юбилярах уже есть в социальной защите, и дополнительных заявлений для получения подарка писать не нужно. Однако, если пенсионер совсем недавно переехал в регион, ему следует подать заявление на региональном портале госуслуг — uslugi.mosreg.ru/services/21630.