Невролог Новоселов рассказал, что замедлить процессы старения организма можно с помощью юмора

Врач-гериатр Валерий Новоселов в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился необычным способом борьбы со старением. По его мнению, чувство юмора может помочь избежать негативного влияния «токсичных людей».

Новоселов объяснил, что общение с негативно настроенными людьми ускоряет процессы старения организма. Это происходит из-за того, что негативная информация вызывает нарушения в работе головного мозга, усиливает оксидативный стресс и нейровоспаления, сокращает теломеры и повреждает двунитевую ДНК.

«Чувство юмора позволяет снизить эти повреждения», — отметил невролог.

Он подчеркнул, что у долгожителей, сохранивших хорошее когнитивное состояние, часто развито чувство юмора.