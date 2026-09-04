Российские дипломаты поздравили со 105-летием ветерана ВОВ в США

Дипмиссия России в США поздравила с 105-летием ветерана ВОВ Розенберга

Ветеран Великой Отечественной войны Леонид Розенберг отметил 105-летний юбилей в США. С праздником его поздравили российские дипломаты, об этом сообщила пресс-служба генерального консульства в телеграм-канале .

Личные поздравления юбиляру направил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. В своем обращении глава дипмиссии назвал судьбу фронтовика наглядным ориентиром мужества и стойкости для новых поколений. Ветерану также передали памятный дар.

Розенберг отправился на фронт летом 1941 года. Он участвовал в ключевых сражениях Второй мировой войны, включая битву за Кавказ, танковое сражение на Курской дуге и форсирование Днепра. В составе наступающих частей боец принимал участие в освобождении Белоруссии, Украины и Польши.

Финал боевого пути фронтовика состоялся в капитулировавшей столице нацистской Германии. В мае 1945 года солдат прикоснулся к древку Знамени Победы, водруженного над зданием Рейхстага.

Опыт прошлых лет, трудности фронтовой жизни и воспоминания о товарищах долгожитель позже изложил в мемуарах под названием «Честь имею!».

В августе 2026 года президент России Владимир Путин также поздравил ветерана ВОВ Знаменского со 101-летием.