Стало известно, сколько лет самой старшей жительнице Подмосковья

Министр соцразвития Кирюхин: самой старшей жительнице Подмосковья 11 лет

Самой пожилой жительнице Московской области 111 лет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Самой старшей жительнице нашего региона 111 лет», — отметил он.

По словам Кирюхина, в Подмосковье насчитывается свыше 900 жителей, чей возраст превышает 100 лет.

Ранее в Московской области наградили более 30 тысяч долгожителей. По традиции каждому юбиляру вручили жостовский поднос — олицетворение красоты и вековых традиций подмосковного народного промысла.

Кроме того, долгожителям, достигшим 100-летнего возраста, дополнительно выплачивают по 5 тысяч рублей. Все сведения о юбилярах есть в соцзащите, подавать дополнительные заявления для получения подарка не требуется.