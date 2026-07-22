Уролог Гадзиян обозначил общий признак всех долгожителей

Уролог Марк Гадзиян заметил, что у долгожителей сохраняется разнообразный микробиом кишечника, который помогает организму стареть медленнее. Для поддержки этого баланса врач посоветовал скорректировать рацион, сообщает aif.ru .

Гадзиян рассказал, что главная физиологическая особенность долгожителей связана с состоянием микробиома кишечника. По его словам, именно сохраненная и разнообразная микрофлора помогает организму стареть медленнее.

«У них (долгожителей, — прим. ред.) прекрасно сохранен микробиом кишечника, и именно он дает возможность не стареть или стареть очень и очень медленно», — обратил внимание специалист.

Гадзиян пояснил, что с возрастом разнообразие кишечной микрофлоры у большинства людей снижается. Из-за этого организму не хватает короткоцепочечных жирных кислот, ослабевает защитный барьер желудочно-кишечного тракта и со временем развивается системное воспаление, которое ускоряет увядание.

У долгожителей, отметил врач, микрофлора остается богатой. В ней преобладают бактерии, которые синтезируют противовоспалительные соединения, снижают биологический возраст и поддерживают когнитивные способности.

Для сохранения здорового баланса микрофлоры уролог посоветовал добавить в рацион растительную клетчатку, пребиотики, источники резистентного крахмала и продукты с полифенолами. Одновременно он рекомендовал сократить сахар, насыщенные жиры и ультраобработанные продукты.