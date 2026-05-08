Гериатр Тюльтяева отметила необходимость жизненной цели и социальных контактов для активного долголетия
Гериатр Лариса Тюльтяева рассказала, что помогает людям стать долгожителями. Всех их объединяет несколько факторов, сообщил телеканал «Саратов 24».
Врач обратила внимание на необходимость наличия жизненной цели для активного долголетия.
«Если есть цель или несколько, у человека больше шансов прожить долго», — подчеркнула она.
По ее словам, также важен социальный аспект: у людей, живущих в одиночестве, меньше шансов дожить до 120 лет.
Еще один фактор — постоянное обучение для профилактики деменции. Чем выше уровень образования, тем ниже риск столкнуться с потерей памяти в пожилом возрасте.
Что касается физического состояния, то важно держать вес в норме: люди с ожирением живут на семь-восемь лет меньше. Но и чрезмерная худоба вредна — она повышает риск остеопороза и потери мышечной массы, добавил сайт vse42.ru.