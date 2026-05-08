Гериатр Тюльтяева отметила необходимость жизненной цели и социальных контактов для активного долголетия

Гериатр Лариса Тюльтяева рассказала, что помогает людям стать долгожителями. Всех их объединяет несколько факторов, сообщил телеканал «Саратов 24» .

Врач обратила внимание на необходимость наличия жизненной цели для активного долголетия.

«Если есть цель или несколько, у человека больше шансов прожить долго», — подчеркнула она.

По ее словам, также важен социальный аспект: у людей, живущих в одиночестве, меньше шансов дожить до 120 лет.

Еще один фактор — постоянное обучение для профилактики деменции. Чем выше уровень образования, тем ниже риск столкнуться с потерей памяти в пожилом возрасте.

Что касается физического состояния, то важно держать вес в норме: люди с ожирением живут на семь-восемь лет меньше. Но и чрезмерная худоба вредна — она повышает риск остеопороза и потери мышечной массы, добавил сайт vse42.ru.