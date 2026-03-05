Японские ученые назвали социальную изоляцию угрозой здоровому долголетию

Социальная изоляция и чувство одиночества оказывают крайне негативное влияние на пожилых людей. Об этом РИА «Новости» заявили в Токийском столичном центре исследований здорового долголетия.

«Изоляция и одиночество являются серьезными факторами, угрожающими здоровому долголетию», — объяснили специалисты.

Эксперты отметили, что есть много условий для сохранения активного долголетия — от двигательной активности до рациона, но ключевое значение имеют контакты с окружающими. Например, в Японии всегда были возможности взаимодействия с социумом — через соседские общины и прочие формы участия. Вероятно, именно поэтому в стране так много долгожителей.

При этом нынешние реалии изменили условия жизни. Люди теперь могут обходиться без живого общения, заказывая товары онлайн. Из-за этого выросло число тех, для кого социальные взаимодействия утомительны.

Специалисты отметили, что очень важно сохранять хотя бы «слабые связи». Это нерегулярные контакты без необходимости частых встреч.

Ранее стало известно, что переход на средиземноморскую диету способствует увеличению продолжительности жизни. Также устойчивую связь с долголетием обнаружили у цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.