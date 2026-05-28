Профессор Араи назвал высокий уровень белка NfL индикатором старения организма

Профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи в интервью РИА «Новости» заявил, что высокий уровень белка NfL (нейрофиламент легкой цепи) у людей в глубокой старости может свидетельствовать о повреждении мозга и общем процессе старения организма.

В рамках своего исследования профессор и его коллеги из Центра исследований долгожителей изучали связь различных биомаркеров с когнитивными функциями и смертностью среди японцев в возрасте 100 лет и старше. Они обнаружили, что высокий уровень NfL связан со снижением функции почек, анемией и уменьшением уровня альбумина. Это позволяет предположить, что NfL может отражать не только состояние нервной системы, но и общее старение организма.

«NfL является показателем повреждения нервных аксонов и, как предполагается, демонстрирует степень общего повреждения мозга», — привел слова профессора сайт MK.RU.

Араи также отметил, что снижение когнитивных функций у столетних людей может быть связано с нарушениями мозгового кровообращения и хроническим воспалением. Он подчеркнул, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительные исследования.

Эти исследования указывают на важность понимания взаимосвязи между нейробиологическими показателями и общим состоянием здоровья в пожилом возрасте.