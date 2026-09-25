Ura: стяжку проверяют по четырем признакам перед укладкой пола

Перед укладкой ламината, паркета или плитки стяжку нужно проверить на ровность, прочность, влажность и скрытые дефекты. Сырое или слабое основание может привести к деформации покрытия, сообщает Ura.ru .

Сначала осматривают поверхность: на ней не должно быть сквозных трещин, отслоений, крошащихся участков и масляных пятен. Слабый слой может осыпаться под металлическим шпателем. Изменение звука при простукивании указывает на возможные пустоты.

Ровность проверяют длинным правилом или рейкой в разных направлениях, в том числе по диагонали. Для многих покрытий предельный просвет составляет 2 мм, но точный допуск нужно сверить с инструкцией производителя. Бугры и впадины также выявляют уровнем или лазерным нивелиром.

Влажность измеряют влагомером, а наиболее точный результат дает карбидная проверка. Пленка размером около 45 × 45 см, приклеенная к стяжке на 16–24 часа, поможет лишь ориентировочно обнаружить влагу: на нее укажут конденсат или потемнение пола.

Прочность можно предварительно оценить гвоздем или шилом: если борозды легко углубляются, верхний слой может быть слабым. Перед укладкой нужно устранить дефекты, убрать пыль и проверить швы. В помещениях с риском попадания воды также оценивают гидроизоляцию и уклоны. Если стяжка сырая, пружинит или отслаивается, монтаж откладывают до ремонта и повторной проверки.