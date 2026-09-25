360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ura: стяжку проверяют по четырем признакам перед укладкой пола

    Перед укладкой ламината, паркета или плитки стяжку нужно проверить на ровность, прочность, влажность и скрытые дефекты. Сырое или слабое основание может привести к деформации покрытия, сообщает Ura.ru.

    Сначала осматривают поверхность: на ней не должно быть сквозных трещин, отслоений, крошащихся участков и масляных пятен. Слабый слой может осыпаться под металлическим шпателем. Изменение звука при простукивании указывает на возможные пустоты.

    Ровность проверяют длинным правилом или рейкой в разных направлениях, в том числе по диагонали. Для многих покрытий предельный просвет составляет 2 мм, но точный допуск нужно сверить с инструкцией производителя. Бугры и впадины также выявляют уровнем или лазерным нивелиром.

    Влажность измеряют влагомером, а наиболее точный результат дает карбидная проверка. Пленка размером около 45 × 45 см, приклеенная к стяжке на 16–24 часа, поможет лишь ориентировочно обнаружить влагу: на нее укажут конденсат или потемнение пола.

    Прочность можно предварительно оценить гвоздем или шилом: если борозды легко углубляются, верхний слой может быть слабым. Перед укладкой нужно устранить дефекты, убрать пыль и проверить швы. В помещениях с риском попадания воды также оценивают гидроизоляцию и уклоны. Если стяжка сырая, пружинит или отслаивается, монтаж откладывают до ремонта и повторной проверки.

    Читайте также

    Мощам святителя Спиридона в Москве 17 сентября поклонились 53 350 паломников

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг нового iPhone

    Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Деснице святителя Спиридона в Москве за четыре дня поклонились 198,8 тысячи верующих

    Паломникам к мощам святителя Спиридона посоветовали запастись едой, одеждой и терпением

    Роман гимназистки окончился выстрелом. Вторая жена Сталина — Надежда Аллилуева

    Иосиф Сталин и его вторая жена Надежда Аллилуева, Сочи, 1932 год. Архив Е. Коваленко

    Итоговая явка на платформе ДЭГ превысила 90%

    Нежелание зумеров мыться перед свиданием объяснили неуверенностью в себе

    Clara Margais

    Россиянам рассказали о доступной по ОМС стоматологической помощи

    «Намного лучше». Такер Карлсон сравнил Нью-Йорк и Москву

    «Будущее нашей молодежи». Блогер Саша Стоун — о выборах-2026

    В Забайкалье медведи стали выходить к людям в семь раз чаще обычного

    Disney заключила контракт с YouTube-каналом российской блогерши Like Nastya

    Jimin Kim/Keystone Press Agency