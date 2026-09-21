Нежелание зумеров мыться перед свиданием объяснили неуверенностью в себе

Тренд на отказ от мытья перед свиданием и веру молодых мужчин в феромон-максинг можно объяснить желанием идти по легкому пути в отношениях. Об этом в беседе с 360.ru заявил доктор психологии и специалист по психосоматике Роман Сухинин.

«Во-первых, это психологические идеи обходного пути. Вместо сложной работы с уверенностью, страхами, что человеку могут отказать, предлагается простой секрет на уровне биологии», — сказал он.

Следование подобной идее, по словам специалиста, снижает тревогу и будто бы дает ощущение контроля: «Со мной все хорошо, я нормальный, просто еще не нашел себя или правильный инструмент».

На уровне психосоматики, добавил Сухинин, тело становится объектом постоянного контроля, а запах, гормоны и внешность человек начинает воспринимать как некие параметры, которые можно настроить и тем самым решить проблему отношений.

«Второе, почему тренд особенно цепляет тех, кто считает себя неудачником в отношениях: часто здесь соединяются реальные трудности в общении и негативное представление о себе. <…> Гораздо легче, допустим, поверить в скрытый биологический фактор, чем рисковать снова и снова самооценкой в реальном взаимодействии с человеком», — подчеркнул специалист.

Что такое феромон-максинг и к каким последствиям для здоровья он может привести — в нашей статье.