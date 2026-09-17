В Забайкалье медведи стали выходить к людям в семь раз чаще обычного

С начала осень в Забайкалье зафиксировали около 50 сообщений о выходе медведей к населенным пунктам, это почти в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом ТАСС рассказал главный специалист-эксперт управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Забайкальского края Антон Снетов.

«Осенью 2026 года действительно замечено увеличение количества выходов медведей к окрестностям населенных пунктов Забайкальского края в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет — зафиксировано 50 сообщений», — отметил эксперт.

По словам Снетова, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали семь выходов медведей к людям. В министерство информация о нетипичном поведении животных поступает от местных жителей, ЕДДС, глав муниципальных образований и полиции.

Чаще всего медведи выходят к населенным пунктам в поисках доступной еды, когда в лесу случается неурожай ягод, орехов и других природных кормов.