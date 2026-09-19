Деснице святителя Спиридона в Москве за четыре дня поклонились 198,8 тысячи верующих

Деснице святителя Спиридона Тримифунтского, выставленной для поклонения в Храме Христа Спасителя в Москве, в пятницу 18 сентября поклонились 59 100 человек. Об этом сообщила Информационная служба Московской городской епархии.

Всего с 15 по 18 сентября к святыне приложились 198,8 тысячи верующих. Каждый день число паломников увеличивается.

Доступ в храм возобновили 19 сентября в 8:00.

Чтобы поклониться мощам святителя Спиридона, верующие выстаивают в очередях до восьми часов. Представители московского духовенства выходят к ним, беседуют, отвечают на вопросы.

Святыня будет находиться в Храме Христа Спасителя до 14:00 20 сентября, после чего ее вернут в Грецию на остров Корфу.