Мошенники начали использовать ажиотаж вокруг нового iPhone

Мошенники стали использовать интерес покупателей к новому iPhone для кражи денег и данных. Как защититься от обмана, рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с РИА «Новости» .

Эксперт рекомендовал самостоятельно открывать приложение знакомого магазина или вручную вводить адрес сайта, а не переходить по рекламным ссылкам. Перед оформлением заказа покупателю лучше сверить сроки предзаказа и начала продаж с официальными сообщениями производителя.

«Никому нельзя сообщать пароль от учетной записи Apple, коды двухфакторной аутентификации, ключ восстановления или код-пароль устройства», — сказал Вураско.

Он посоветовал внимательно проверять доменное имя сайта. Наличие значка замка и протокола HTTPS подтвердит шифрование соединения, но не надежность продавца. Мошеннические площадки также могли получить сертификат безопасности.

При покупке на маркетплейсах и сайтах объявлений не следует переносить переписку, оплату или доставку во внешний мессенджер. Наиболее опасными схемами Вураско назвал перевод денег незнакомому продавцу на личную карту, оплату криптовалютой и полную предоплату без возможности оспорить операцию.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили, что злоумышленники стали рассылать письма потенциальным покупателям новых моделей iPhone от имени магазинов и якобы официальных платежных сервисов.