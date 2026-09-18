Паломникам к мощам святителя Спиридона посоветовали запастись едой, одеждой и терпением

Паломникам, идущим к святыне, следует правильно рассчитывать свои силы. Об этом написал Оргкомитет по принесению мощей святителя Спиридона Тримифунтского на странице ВКонтакте.

Организаторы отметили, что 18 сентября утром время ожидания составляло порядка шести часов, и в течение дня оно будет увеличиваться.

Они попросили паломников с маленькими детьми и тех кому сложно стоять, взвесить свои силы.

«Когда волонтеры помогают пройти быстрее тем, кому особенно трудно, время ожидания для остальных увеличивается», — отметили в сообщении.

Верующим посоветовали взять с собой в очередь воду, перекус, необходимые лекарства, одеться по погоде и набраться терпения.

«Мы понимаем, что все хотят поклониться святыне, и делаем все возможное, чтобы каждый смог это сделать. Но и паломников просим отнестись с пониманием друг к другу», — добавили в оргкомитете.

В четверг деснице святителя Спиридона поклонились 53 350 верующих.