Итоговая явка на платформе ДЭГ превысила 90%

Итоговая явка на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90,87%. Об этом сообщило Минцифры России в мессенджере «Макс» .

Голосование на платформе ДЭГ завершилось одновременно с голосованием на избирательных участках. Последними свой выбор делали калининградцы, там выборы закончились в 21:00 по московскому времени.

По данным Минцифры РФ, платформой ДЭГ для волеизъявления воспользовались 3,6 миллиона россиян, это 90,87% из зарегистрированных в системе. Больше всего проголосовавших дистанционно было в Московской области — 666,3 тысячи человек.

При голосовании при помощи ДЭГ партия «Единая Россия» набрала 49,06% голосов, «Новые люди — 15,42%, КПРФ — 12,26%. Такие данные озвучила глава ЦИК Элла сообщила Памфилова.

Голосование длилось с 18 по 20 сентября. Проголосовать на платформе ДЭГ как на выборах депутатов Госдумы, так и на региональных и местных выборах могли жители 32 регионов.