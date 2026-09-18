Блогер Саша Стоун указал на высокий уровень организации выборов в Подмосковье

Многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и известный блогер Саша Стоун указал на высокий уровень контроля за прозрачностью голосования в Одинцове. Об этом сообщил телеграм-канал пресс-центра Московской области по выборам депутатов ГД и МОД «Выборы 2026».

Стоун посетил в Одинцове Центр общественного наблюдения. Он добавил, что для него это первый опыт и большая честь. Блогер выразил надежду на успешные выборы.

«Ведь за каждым голосом действительно стоит самое важное — будущее нашей молодежи, наших детишек, нашего поколения», — подчеркнул спортсмен.

Ранее прозрачность голосования в Одинцове оценили блогеры Фарид Аллахвердиев и Рахман Ахметбеков.