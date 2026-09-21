Россиянам рассказали о доступной по ОМС стоматологической помощи

ФФОМС: по ОМС россиянам доступны лечение кариеса и удаление зубов

Россияне могут получить по полису обязательного медицинского страхования стоматологическую помощь при кариесе, острой боли и других распространенных проблемах с зубами. В перечень также входит удаление зубов и первичный осмотр, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФФОМС.

«В рамках ОМС доступны ключевые стоматологические услуги, от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли», — рассказали в пресс-службе фонда.

За первые шесть месяцев 2026 года медорганизации оказали такую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений.

В ФФОМС добавили, что в 2025 году показатель составил 61,1 миллиона посещений. На 2026 год прогноз предусматривает 63,4 миллиона обращений за стоматологической помощью по ОМС.

Получение помощи по полису позволяет пациентам обращаться в медицинские организации для лечения наиболее распространенных заболеваний полости рта и получения экстренной помощи при острой боли.