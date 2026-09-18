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    Disney заключила контракт с YouTube-каналом российской блогерши Like Nastya

    Jimin Kim/Keystone Press Agency
    Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

    The Walt Disney Company заключила договор о совместной разработке и производстве контента с авторами российского детского YouTube-канала Like Nastya. Это следует из заявления на сайте компании.

    «Disney объявляет о заключении нового соглашения по контенту и его разработке с Like Nastya», — указали в публикации.

    В компании отметили, что это первый договор такого рода с одним из наиболее крупных детских YouTube-блогеров. Ее материалы появятся на Disney+ и других платформах, принадлежащих Disney.

    YouTube-канал Like Nastya появился в 2016 году. Ролики посвящены жизни Анастасии Радзинской, родившейся в Краснодаре. В 2018 году она вместе с родителями перебралась в штат Флорида. При рождении у ребенка выявили детский церебральный паралич. Ее родители завели видеоблог, чтобы следить за прогрессом в лечении недуга.

    Ранее YouTube-канал «Маша и Медведь» попал в число самых популярных в Индонезии.