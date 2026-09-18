Disney заключила контракт с YouTube-каналом российской блогерши Like Nastya

The Walt Disney Company заключила договор о совместной разработке и производстве контента с авторами российского детского YouTube-канала Like Nastya. Это следует из заявления на сайте компании .

«Disney объявляет о заключении нового соглашения по контенту и его разработке с Like Nastya», — указали в публикации.

В компании отметили, что это первый договор такого рода с одним из наиболее крупных детских YouTube-блогеров. Ее материалы появятся на Disney+ и других платформах, принадлежащих Disney.

YouTube-канал Like Nastya появился в 2016 году. Ролики посвящены жизни Анастасии Радзинской, родившейся в Краснодаре. В 2018 году она вместе с родителями перебралась в штат Флорида. При рождении у ребенка выявили детский церебральный паралич. Ее родители завели видеоблог, чтобы следить за прогрессом в лечении недуга.

Ранее YouTube-канал «Маша и Медведь» попал в число самых популярных в Индонезии.