Сегодня 07:20 Роман гимназистки окончился выстрелом. Вторая жена Сталина Надежда Аллилуева Фото: Иосиф Сталин и его вторая жена Надежда Аллилуева, Сочи, 1932 год. Архив Е. Коваленко / РИА «Новости» Общество

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Иосиф Сталин

Далеко в Баку 125 лет назад родилась Надежда Аллилуева — жена одного из наиболее значимых политиков XX века. Их роман вспыхнул перед самой революцией и не дрогнул даже после скандала разъяренной тещи. Какой была вторая жена Иосифа Сталина, как они жили и почему так трагически оборвалась жизнь молодой женщины, выяснял 360.ru.

Биография Аллилуевой Надежда Аллилуева родилась 22 сентября 1901 года, всего через пару месяцев после переезда семьи в Баку из Тифлиса — нынешнего Тбилиси. Отца, Сергея Аллилуева, признали неблагонадежным за связь с революционерами и участие в забастовках. Его уволили из железнодорожных мастерских и выслали из Грузии. Поначалу на новом месте высококлассный слесарь-механик не мог найти работу. Аллилуеву помог большевик и директор городской электростанции Леонид Красин: пристроил на свое предприятие. Там, кстати, был штаб революционеров, где они печатали и прятали нелегальную литературу. Квартира Аллилуевых быстро стала конспиративной: постоянно собирались подпольщики, прятались те, кого разыскивала полиция. Обеспечивать весь этот неспокойный быт приходилось хозяйке дома — Ольге. При этом она успевала воспитывать троих старших детей и нянчила новорожденную дочку. Хоть отец Надежды был родом из воронежских крестьян, одна из его бабушек была цыганкой, и от нее девочка, как и большинство в роду Аллилуевых, унаследовала черные глаза. По материнской линии были украинские, грузинские и немецкие корни.

Фото: Гимназистка Надежда Аллилуева / Публичное достояние

Знакомство со Сталиным Существует легенда, будто в 1903 году двухлетняя Надя, играя на набережной, оступилась, упала в Каспийское море и стала тонуть. Случайный прохожий — а это был 23-летний Иосиф Джугашвили — бросился в воду и спас девочку. Так и познакомился с Аллилуевыми. История романтична, чего уж, но абсолютный вымысел. На самом деле Джугашвили тогда мотался между Тифлисом и Баку: организовывал стачки и подпольные типографии. Кстати, тогда он пользовался псевдонимом Коба в честь благородного горца-мстителя из повести Александра Казбеги «Отцеубийца». А называться Сталиным начал только с 1913 года. Для нелегальных типографий требовались тяжелые печатные станки. Чтобы разбирать их для перевозки и заново монтировать на месте требовался механик, причем непременно большевик. Так и Коба и познакомился с Аллилуевым. Они довольно быстро подружились, и скоро грузин стал частым гостем в бакинской квартире.

Фото: Иосиф Джугашвили, 1902 год / Публичное достояние

Встреча в Петрограде Активное участие в революционной работе привело к тому, что власти запретили Аллилуеву жить на Кавказе. Семья ненадолго остановилась в Ростове и съехала оттуда в Петербург. В этом помог все тот же Красин. Он к тому времени занимал крупный пост в немецкой фирме Siemens & Halske, которая вела электрификацию города. Аллилуев стал заведовать кабельной подстанцией. Платили хорошо, так что семья смогла снять в центре города просторную четырехкомнатную квартиру на шестом этаже. Дом был с лифтом, а главное — с черным ходом. В новом жилище снова собирались революционеры, и, случись что, они могли быстро и незаметно скрыться. Среди прочих видных большевиков там в начале лета 1917 года три дня скрывался Владимир Ленин: его собирались арестовать за шпионаж в пользу Германии. В квартире Аллилуевых вождь революции сбрил усы и бороду, облачился в старые пальто и кепку и, неузнанный, уехал на станцию Разлив жить в своем знаменитом шалаше.

Фото: Владимир Ленин, лето 1917 года / Публичное достояние

В августе на место Ленина заселился Сталин. Для юной гимназистки, что готовилась справить 16-летие, старый бакинский знакомец казался прекрасным героем. А сколько тягот выпало на его жизнь: опасности, подполье, ссылки, смерть жены! Словом, было от чего растаять сердцу романтичной барышни. Впрочем, и сам постоялец, которому в декабре должно было исполниться 39 лет, засматривался на младшую Аллилуеву. Скоро они сблизились, а когда осенью произошла революция и Сталин сутками пропадал в Смольном, девушка фактически стала его секретарем: с утра до ночи выполняла разные поручения, подшивала партийные газеты.

Фото: Иосиф Сталин, 1917 год / Публичное достояние

Вторая жена Сталина Родители Надежды даже не догадывались о романе своей дочери со взрослым мужчиной, который был лишь чуть моложе их самих. Все открылось в 1918 году, после того как советское правительство переехало в Москву. Девушка тайно собрала свои вещи и отбыла из Петрограда вместе со Сталиным в купе спецпоезда. Аллилуева-старшая сочла поведение старого друга семьи форменным предательством. Был грандиозный скандал, обвинения в совращении несовершеннолетней и требования немедленного возвращения ее в родительский дом. Однако Надежда наотрез отказалась возвращаться к родителям. Тут, кстати, не было ничего удивительного: девочка пошла в мать и даже немного припозднилась: та в 14 лет сбежала из дома, чтобы жить с любимым, а не с тем женихом, которого присмотрели родители. Как только Надежде исполнилось 18 лет, они со Сталиным официально зарегистрировали брак. Никаких пышных церемоний не было: выбрали время и сбегали в ЗАГС в рабочий перерыв. В быту у молодоженов, даром что жили они в Потешном дворце Кремля, тоже все было просто: немного казенной мебели, соседские семьи за стенкой.

Фото: Вид на Потешный дворец. Дмитрий Коробейников / РИА «Новости»

Семья, быт и дети Аллилуева сама вела хозяйство, носила в судках обеды из общей кремлевской столовой. При этом она наотрез отказывалась быть просто домохозяйкой, так что еще и работала: сначала секретарем Наркомата по делам национальностей, а потом в секретариате Ленина. Он, кстати, очень тепло относился к девушке и прощал ей грамматические ошибки. В 1921-м родился сын Василий. Примерно в то же время к отцу из Тифлиса приехал сын от первого брака — Яков Джугашвили. Он был всего на шесть лет младше мачехи, так что они с Аллилуевой быстро подружились, хоть парень поначалу говорил только по-грузински. А вот с отцом, которого увидел впервые, отношения были прохладными. В следующем году в семье появился годовалый сын близкого друга Сталина Федора Сергеева, известного под псевдонимом Артем. Большевик погиб во время крушения аэровагона конструктора-самоучки Валериана Абаковского. Мальчику тогда было всего четыре месяца. Мать с ним долго не усидела: рвалась работать, вот и пришлось забрать.

Фото: Яков Джугашвили и Василий Сталин / Публичное достояние

Заботится о детях стала помогать няня. Будние дни семейство проводило в Москве, по выходным вместе с родственниками — братья и сестра Аллилуевой и их семьи жили неподалеку — выезжали на дачу в Подмосковье. Летом Сталин и Аллилуева иногда выбирались на побережье Черного моря в район Сочи или Абхазии. В 1926 году у них родилась дочь Светлана. Через три года после ее рождения Надежда поступила на текстильный факультет Промышленной академии имени Л. М. Кагановича: планировала изучать искусственное волокно. Кстати, при поступлении Аллилуева скрыла свой статус и ездила на учебу на обычном городском трамвае. Впрочем, один однокурсник знал правду — секретарь партийного комитета академии Никита Хрущев. Позже он не стеснялся называть свое знакомство с женой Сталина «выигрышным билетиком»: Надежда рассказывала мужу о способном студенте, и это во многом обеспечило взлет его дальнейшей политической карьеры. Само собой, времени на детей оставалось не так уж много, и, если его удавалось выкроить, Аллилуева давала «строгую мать»: отчитывала за плохое послушание и настаивала на отличной учебе. Сама-то она так и не окончила гимназии, так что понимала важность хорошего образования.

Фото: Надежда Аллилуева с дочерью Светланой / Публичное достояние

Диагноз — шизофрения Нельзя сказать, чтоб отношения между супругами были безоблачными: как и в любой семье, у них возникали конфликты. Иные «историки» со ссылкой на свидетелей рисуют Сталина домашним деспотом, что напропалую изменял жене, чуть ли не бил ее смертным боем и запрещал показываться на глаза другим мужчинам. Однако практически все эти свидетельства невозможно проверить. К тому же почти все они появились на волне разоблачения культа личности, когда Сталину и его приближенным приписывали все, вплоть до пожирания живых младенцев. Особенно бодро это заходило со страниц журнала «Огонек» в перестроечную пору. Единственное, что можно сказать точно, — ссоры были, и иногда после них Аллилуева сбегала к родителям, но всегда возвращалась к мужу. Практически все, кто знал жену Сталина, отмечали ее чрезмерно категоричный характер. Возможно, дело тут было не столько в семейных неурядицах, сколько в наследственной тяжелой душевной болезни. Мать Аллилуевой, Ольга, официально состояла на учете в Кремлевской больнице с диагнозом «шизофрения». Известно, что проблемы с психикой проявились и у ее детей. Так, ее сын Федор сошел с ума во время Гражданской войны и всю жизнь находился под надзором врачей. Были психические проблемы и у дочери Анны.

Фото: Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и коллегами на отдыхе / РИА «Новости»

Смерть Аллилуевой Надежда Аллилуева покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. Она выстрелила себе в сердце из маленького, почти игрушечного пистолета Walther, который привез ей в подарок из Берлина брат Павел. Звук выстрела был слишком слабый, чтобы его кто-то услышал в доме. Накануне Сталин с женой были на вечеринке в квартире Климента Ворошилова. Аллилуева в тот вечер была не в духе: уж слишком муж расхваливал парикмахершу, к которой ходил бриться. Позже он, будучи подшофе, шутя бросил в жену не то апельсиновой коркой, не то маленьким хлебным шариком. Женщина разозлилась. Прихватив жену Вячеслава Молотова, она ушла. Подруги гуляли по ночному Кремлю, и ревнивица рассказывала, «что то ей не нравилось, это не нравилось». Попрощались, разошлись. А утром погибшую Аллилуеву нашла домработница. Перепуганная женщина позвала гувернантку, и уже вместе они вызвали начальника кремлевской охраны.

Фото: Жена Вячеслава Молотова Полина Жемчужина, 1936 год / Публичное достояние

Где был сам Сталин, неясно: либо в своей спальне (супруги всегда ночевали раздельно), либо с вечера отдыхал на даче. Единственными более-менее адекватными свидетелями, которые много позже рассказали о тех событиях, были супруги Молотовы. Да и то, они могли лишь рассказать, что было во время застолья. Вторым свидетелем пыталась выступать Светлана Аллилуева. Но ей тогда было всего шесть лет, и все, что она публиковала о смерти матери, построено на рассказах посторонних людей, многих из которых рядом не было. К тому же детям, как и всей советской общественности, заявили, что жена Сталина скончалась от аппендицита. Церемонию прощания устроили на верхнем этаже ГУМа. Туда допустили только партийных чиновников, присутствовали Сталин, родители, сестра и братья Аллилуевой. После этого они очень сблизились, и никто из родных никогда не обвинял вдовца в смерти жены. Похороны состоялись 12 ноября. Гроб шесть километров несли до Новодевичьего кладбища. В 1933 году на могиле поставили памятник из белого мрамора. Его автором был советский художник-монументалист Иван Шадр. Больше всего он известен своей работой «Девушка с веслом», которая стояла в центре фонтана на главной магистрали парка имени Горького.

Фото: Памятник на могиле Надежды Аллилуевой на Новодевичьем кладбище, Москва. Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

Причины смерти Смерть жены Сталина вот уже почти столетие продолжает быть любимой темой авторов беспардонных домыслов и спекуляций. Пускали слухи об обличительном письме Аллилуевой, которое она якобы оставила мужу перед смертью. Однако ни экономка с гувернанткой, ни врачи, ни Молотов, который будто бы читал это посмертное обращение, его в глаза не видели. Разумеется, были истории о том, что Аллилуеву убили. Тут можно выбирать по вкусу. Это были сам Сталин в пьяной бытовой драке, Сталин в припадке ревности из-за Михаила Тухачевского, Сталин, которого жена застала с любовницей, Лаврентий Берия либо профессиональные убийцы из ЧК по приказу Сталина.

Фото: Надежда Аллилуева / Публичное достояние